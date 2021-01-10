Сразу несколько стран в январе ужесточили правила въезда для туристов – отрицательный тест на коронавирус понадобится путешествующим в Великобританию и на Кубу, в Греции увеличили срок карантина.

Так, с 10 января, иностранные граждане обязаны будут пройти ПЦР-тестирование в течение 72 часов до вылета на остров, что не отменит обязательного исследования на COVID-19 в аэропорту, а также повторного спустя пять дней.

В Великобританию туристы, да и сами британцы, смогут попасть при предъявлении отрицательного результата на коронавирус, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну. Пока мера распространяется на Англию, но, скорее всего, Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс введут аналогичные правила. Штраф за несоблюдение требования составит 500 фунтов стерлингов.

Кроме того, туристов направят на карантин, если они прибудут из стран с высоким риском заражения коронавирусом, даже при отрицательном результате теста на инфекцию.

В Греции был введен семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов. Иностранцы приходят экспресс-тест по прибытии и будут соблюдать ограничение до самого отъезда, если прибыли в страну на более короткий период.

При этом с 21 января для туристов может открыться Шри-Ланка, но обяжет их проходить ПЦР-тесты. Минимальный срок пребывания в стране для путешественников составит 14 дней. Правительство уже определило достопримечательности, которые будут предназначены для посещения только туристами.

В Таиланде послабления не планируются, но туроператоры просят правительство отменить двухнедельный карантин для всех туристов, которые не были вакцинированы против коронавируса.

Minval.az