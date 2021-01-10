Индонезийские спасатели извлекли части тел, одежду и металлические обломки из Яванского моря на месте обнаружения обломков рухнувшего пассажирского Boeing 737 между островами Ланканг и Лаки.

Министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумади сообщил журналистам, что на поиски упавшего самолета направили все силы после определения «возможного места крушения».

Военным удалось зафиксировать с помощью гидролокационного оборудования сигнал самолета, который соответствует координатам, известным с момента последнего контакта пилотов перед исчезновением самолета с радаров.

«Мы немедленно направили наших водолазов из элитного подразделения флота для определения места, чтобы эвакуировать жертв», — цитирует Ассошиэйтед Пресс командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

Днем стало известно, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты, упал в воду недалеко от острова Лаки.

По данным специализированного портала Airlive, на борту находились 62 человека. Среди них —46 взрослых, семеро детей и трое младенцев, а также два пилота и четверо бортпроводников. По другим данным, на борту могли находиться 65 человек.

Minval.az