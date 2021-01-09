Американское издание The National Interest предположило, что ситуация в Вашингтоне может оказаться предвестником «более темных» событий. В частности, автор статьи отчасти сравнил обстановку в США с Веймарской республикой.

«США будут напоминать Римскую Республику времен упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия все это повторила от начала до конца», — говорится в статье.

В материале также отмечается, что события 2020 года показали, что в США произошло крушение норм, позволявших взаимодействовать людям с полярными взглядами в рамках одного государства.

«Как выяснили на собственном опыте еще немецкие социал-демократы <…>, когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят. Напротив, ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость», — отметил автор.

Согласно статье, в сложившейся ситуации США ждет один из двух сценариев развития: либо штурм Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа станет последним эпизодом «в этой драме ненависти», либо политическое насилие станет нормой, и страна пойдет по пути Веймарской республики, итогом событий внутри которой, как подчеркивается, стала делегитимизация режима.

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