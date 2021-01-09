«Многие события, имевшие место в последнее время в Европе и США, вновь подтвердили наличие двойных стандартов в отношении Турции», сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеобращении к участникам церемонии открытия моста.

«Те, кто обвиняют Турцию в наличии проблем в сфере демократии и прав человека, при первой же угрозе в свой адрес, принимают самые жесткие ограничения. Ряд кругов за рубежом, лишь на словах выступающие против проявлений терроризма, долгие годы чинили препятствия на пути борьбы Турции с преступностью», цитирует слова Эрдогана АПА.

Minval.az