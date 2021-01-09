Телеканал CNN Indonesia сообщает со ссылкой на рассказ рыбаков о взрывах на борту рухнувшего самолета Boeing 737, следовавшего рейсом из Джакарты в Понтианак.
Местные рыбаки утверждают, что слышали звуки разорвавшихся бомб.
Телеканал CNN Indonesia сообщает со ссылкой на рассказ рыбаков о взрывах на борту рухнувшего самолета Boeing 737, следовавшего рейсом из Джакарты в Понтианак.
Местные рыбаки утверждают, что слышали звуки разорвавшихся бомб.
Дата: 2021/01/09 16:24
Раздел: Мир
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