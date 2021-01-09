Телеканал CNN Indonesia сообщает со ссылкой на рассказ рыбаков о взрывах на борту рухнувшего самолета Boeing 737, следовавшего рейсом из Джакарты в Понтианак.

Местные рыбаки утверждают, что слышали звуки разорвавшихся бомб.

Minval.az