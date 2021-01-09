Вылетевший из Джакарты пассажирский самолет, исчезнувший с радаров вскоре после взлета, потерпел крушение, на борту воздушного судна, предположительно, находились 62 человека, сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, самолет упал в воду.

Рейс SJ182 вылетел из Джакарты в Потианак в 14:37 по местному времени. Данные сервиса Flight Radar показывают, что спустя четыре минуты после отбытия высота полета за считаные секунды сократилась более чем на три тысячи метров.

Наземные службы потеряли в субботу связь с пассажирским самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавшим из Джакарты в город Пантианак (административный цент провинции Западный Калимантан).

Лайнер Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява, отмечает портал. По предварительной информации, на борту могли находиться не менее 50 пассажиров.

Пресс-секретарь Министерства транспорта Индонезии Адита Иравати подтвердила изданию Kompas, что «последний раз на связь экипаж рейса SJY182 выходил в 14:40 по местному времени». По ее словам, «Минтранс совместно с Национальным комитетом по обеспечению безопасности на транспорте и Национальным поисково-спасательным агентством в настоящее время уточняют детали случившегося».

Погибший Boeing 737-500 эксплуатировался более 25 лет, свой первый полет он совершил в мае 1994 года.

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