Власти китайских городов Шицзячжуане и Синтае в провинции Хэбэй попросили людей в течение недели не выходить из дома из-за новой вспышки коронавируса, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в городах были проведены тестирования всего населения на инфекцию. После их завершения в пятницу, 8 января, местных жителей призвали в течение семи дней соблюдать карантин. В Шицзячжуане с утра субботы, 9 января, не действует весь общественный транспорт.

Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 случаев COVID-19, еще 197 человек — бессимптомные носители. При этом порядка 4 тысяч человек, тесно контактировавшие с зараженными, помещены под наблюдение в централизованный карантин.

Minval.az