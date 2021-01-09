Озоновая дыра над Антарктикой, которая достигала рекордных размеров, закрылась в декабре 2020 года в ходе естественных процессов. Об этом cообщает Всемирная метеорологическая организация.

Отмечается, что озоновая дыра начала стремительно расти в середине августа и достигла рекордных значений 20 сентября, 2020 года, распространившись на большую часть антарктического континента.

Как подчеркивают специалисты, дыра закрылась из-за метеорологических условий и присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере.

«Это была самая продолжительная и одна из самых больших и глубоких дыр с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад. Его приводили в движение сильный, стабильный и холодный полярный ветер и очень низкие температуры в стратосфере», — подчеркнули в ВМО.

Отмечается также, что озоновая дыра 2020 года контрастировала с аналогичной структурой, которая появилась в 2019 году. Тогда озоновая дыра была необычайно небольшой и “короткоживущей”.

Озоновый слой защищает Землю от солнечной радиации.

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