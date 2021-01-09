Мадрид страдает от мощных снегопадов, принесенных штормом Филомена. Об этом сообщает Reuters в субботу, 9 января.

Осадки также накрыли значительную часть соседнего региона Кастилия-Ла-Манча.

В испанской столице из-за снегопадов повысили уровень стихийной опасности до самого высокого — впервые с 2007 года, когда была введена соответствующая система градации.

В свою очередь в испанской метеорологической службе заявили, что снегопад будет самым большим для региона с начала 21-го столетия.

Перед Испанией шторм Филомена пришел на Канарские острова, где были сильные порывы ветра и дожди. В Гран-Канарии паром с 59 пассажирами сел на мель, когда пытался зайти в порт.

Minval.az