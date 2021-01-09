Отключение компанией Twitter личного аккаунта Дональда Трампа не заставит его замолчать, сообщил Белый дом, ссылаясь на заявление президента.

«Нас замолчать не заставят!», — говорится в заявлении Трампа.

Он обвинил Twitter в том, что тот ориентируется на «левых радикалов» и полностью отказался от принципа свободы слова.

По словам Трампа, он «предвидел, что такое случится», поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную новостную платформу.

Ранее Twitter объявил о решении бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Дональда Трампа, так как счел его публикации способными спровоцировать насилие.

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