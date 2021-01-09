Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу марихуаны иностранным туристам. Соответствующее письмо, сообщает NRC Handelsblad, мэр направила в городской совет.

Халсема считает, что в Амстердаме при продаже марихуаны нужно применять «критерий проживания». Последние несколько лет на всей территории страны разрешенные к продаже психоактивные вещества могут приобрести лишь те, кто зарегистрирован в Нидерландах. Для Амстердама с его кофешопами было сделано исключение из этого правила.

По мнению мэра Амстердама, применение «критерия проживания» снизит привлекательность города для потребителей психоактивных веществ и поможет бороться с незаконным выращиванием марихуаны.

Халсема признает, что запрет может привести к росту нелегального оборота марихуаны, однако, считает она, сгладить такие негативные последствия может поэтапное введение «критерия проживания».

Minval.az