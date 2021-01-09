Более 9 млн человек уже были вакцинированы от коронавируса в Китае. Об этом в субботу на брифинге заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

«С 15 декабря и по настоящее время по всей стране препараты приняли 7,5 млн человек из ключевых групп населения. Если добавить к ним около 1,6 млн представителей групп высокого риска, которые были привиты вакциной, то получится, что к настоящему времени в Китае вакцину получили в общей сложности более 9 млн человек», — цитирует его ТАСС.

Цзэн Исинь отметил, что вакцинация будет совершенно бесплатной для жителей КНР.

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