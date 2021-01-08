Беспорядки в Конгрессе США шокировали мировое сообщество, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.
Беспорядки в Конгрессе США шокировали мировое сообщество, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.
Дата: 2021/01/08 15:31
Раздел: Мир
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