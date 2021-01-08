После того как ФБР США объявило о начале работы по идентификации участников демонстрации у Капитолия, все большее их число оказываются узнанными благодаря в том числе активности американских социальных сетей вроде Twitter и Facebook.

Как сообщает CNN, размещенные в соцсетях фотографии помогают опознавать находившихся у здания Капитолия, а также внутри него граждан. Выясняется, что тех, кого можно заметить на фото- или видеокадрах, начали увольнять с их места работы. Некоторые из них вынуждены расстаться с должностью «по собственному желанию».

Руководство компании Navistar сообщило, что приняло решение об увольнении своего сотрудника, поскольку он был замечен с корпоративным бейджем среди протестовавших на одной из фотографий в сети. «Хотя мы поддерживаем право всех сотрудников на мирное и законное выражение свободы слова, любой сотрудник, демонстрирующий опасное поведение, угрожающее здоровью и безопасности других, больше не будет иметь возможности трудоустройства в Navistar Direct Marketing», — говорится в официальном заявлении компании.

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