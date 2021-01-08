Разработчики популярного мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.

В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

WhatsApp объясняет, что эти сведения нужны компании для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов пользователя. А также для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих клиенту.

Разработчики уверены, что взаимная интеграция социальных сетей расширит круг возможностей пользователей.

Minval.az