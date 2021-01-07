Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно обращал внимание на тот факт, что в трехстороннем заявлении нет слова о коридоре, связывающем Азербайджан с Нахчываном. В девятом пункте заявления речь идет о разблокировании экономических и транспортных инфраструктур в регионе и, в данном контексте, об установлении транспортной связи между восточной частью Азербайджана и Нахчываном. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян агентству «Арменпресс».

«Армения заинтересована возможностью переправки грузов через территорию Азербайджана в Россию и Иран и в обратном направлении. Заинтересованы также возможностью переправки армянских грузов в Россию посредством автомобильного и железнодорожного транспорта, а в Иран – особенно, посредством железнодорожного транспорта. В этом контексте, Армения, естественно, готова обеспечить коммуникацию восточной части Азербайджана с Нахчываном. Тем не менее, полное обсуждение этих вопросов будет трудным без полноценной реализации 8-го пункта заявления, которым предполагается обмен заложниками, пленными, другими удерживаемыми лицами, телами погибших. Армянская сторона считает чрезвычайно важным расширение объема поисково-спасательных работ в зоне боевых действий», — важно заявила Геворкян.

Minval.az