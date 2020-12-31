На данный момент нет рекомендаций по употреблению витаминов D, C и цинка здоровым людям с целью профилактики COVID-19 или для лечения коронавируса. Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщил председатель офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Он отметил, что на данный момент основные рекомендации ВОЗ, чтобы оставаться здоровыми, прежние – употреблять здоровую пищу, поддерживать физическую активность и выполнять общие рекомендации по физическому дистанцированию, ношению маски, использованию дезинфектора и пребыванию дома при плохом самочувствии.

Вместе с тем, Хабихт отметил, что витамины D, C и цинк имеют решающее значение для хорошего функционирования иммунной системы и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья и здоровом питании.

«Микроэлементы должны поступать из сбалансированного и разнообразного питания, учитывая фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Витамин D может вырабатываться в коже под воздействием солнечного света или поступать через пищу из природных источников, например: жирной рыбы, рыбьего жира, говяжьей печени, сыра и желтков. Либо через обогащенные витамином D продукты или добавки, содержащие витамин D», — отметил Хабихт.

Если же показатель витамина D у человека предельный или когда продукты, содержащие витамин D, не употребляются, а влияние солнечного света ограничено, «рекомендуется употреблять витамин D в дозах 200-600 МЕ (международных единиц) в зависимости от возраста, или в соответствии с национальными рекомендациями «.

Глава офиса ВОЗ в Украине отметил, что последствия от чрезмерного употребления витамина D — гиперкальциурия и гиперкальциемия — не возникают при рекомендуемых уровнях потребления.

Minval.az