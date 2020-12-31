Бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что задержание 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси стало следствием спецоперации спецслужб, которые пытались выманить их из России в Украину. Такое заявление он сделал в эфире «5 канала».

По словам Порошенко, он лично санкционировал эту операцию как верховный главнокомандующий в конце 2018 года, но она сорвалась из-за предательства «конкретных лиц» в украинском руководстве, когда президентом уже был Владимир Зеленский.

Порошенко призвал создать специальную следственную комиссию, чтобы выяснить причины провала операции и наказать виновных.

Minval.az