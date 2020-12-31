Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Россию для обсуждения важных тем, среди которых экспорт молдавской продукции и приднестровское урегулирование.

«Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта. Поэтому я открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между нашими странами», — сказала она в среду в эфире телеканала TV8.

Вместе с тем президент указала, что до поездки в Москву намерена нанести визиты в Киев и Брюссель.

Minval.az