Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что тема деоккупации Крыма должна стать «адской» для России, которая аннексировала полуостров. Об этом он сказал в интервью «ТСН».

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им горит. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу. Считаю, что поддержка Крымской платформы – это вопрос политического выбора для других стран. Но это также вопрос юридического и нравственного выбора. Потому что нельзя не поддержать страну, которая пытается остановить беспрецедентную попытку незаконной аннексии своей территории в Европе», – объяснил Кулеба.

Он отметил, что «это беспрецедентный кейс».

«Все двести процентов правды на нашей стороне со всех точек зрения. Поэтому этот вопрос очень принципиальный. Мы видим поддержку Крымской платформы в украинском обществе. Недавно Центр «Нова Європа» сделал опрос, где эта цифра проявилась очень очевидно. Я доволен динамикой положительного восприятия Крымской платформы международными партнерами», – добавил министр.

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