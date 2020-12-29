Сегодня во Дворце независимости в Минске проходит традиционный Белорусский новогодний бал для молодёжи. Президент республики Александр Лукашенко открыл мероприятие, напомнив молодому поколению, что страна является независимой и должна таковой оставаться. Также глава государства станцевал вальс с одной из участниц торжества.

— Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий юные и горячие головы. Так было всегда. Но убеждён, рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных телеграм-каналов, а голос разума, и скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее. А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить её для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним её на совесть. Это я вам обещаю, — сказал Лукашенко, обращаясь к приглашённым (цитата по БелТА).

Личность юной девушки-шатенки, с которой танцевал Лукашенко, пока остаётся тайной, как и их разговор.



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