В работе игровой платформы Steam произошел сбой – пользователи из разных стран сообщают о проблемах с подключением и загрузкой игр, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступило из США – более 3,6 тыс. Пользователи из Великобритании сообщили о 1,7 тыс. случаев сбоев, из Франции – о 647.

По данным Downdetector, 73% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверам, 14% – со входом в аккаунт, еще 7% – с загрузкой игр и обновлений.

Steam принадлежит компании Valve и служит платформой для распространения компьютерных игр, обновлений и игровых новостей. Помимо собственных проектов Valve, на платформе доступны игры сторонних разработчиков.