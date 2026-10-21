Словакия 26 октября впервые с начала полномасштабной войны в Украине проведет в Москве межправительственные консультации с Россией, на которых стороны обсудят поставки энергоресурсов и другие направления сотрудничества, сообщает Reuters.

Заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству станет первым с 2022 года, когда Россия начала полномасштабные военные действия против Украины. Помимо энергетики, включая ядерную отрасль, стороны обсудят сельское хозяйство, охрану окружающей среды, спорт и культуру.

«Основной темой станет энергетика и возможность сотрудничества в обеспечении поставок стратегических ресурсов», – сообщили в МИД Словакии. В ведомстве также отметили, что Братислава заинтересована в обсуждении поставок газа и продолжении поставок нефти.

Возобновление консультаций происходит на фоне неоднократных поездок премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, в том числе в мае этого года. Его позиция заметно отличается от курса большинства стран Евросоюза, особенно после поражения на апрельских выборах венгерского премьера Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами.

В словацком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что развитие отношений с Россией не меняет приверженности страны членству в ЕС и НАТО и связанным с ним обязательствам. При этом Братислава намерена сохранить пространство для диалога с Москвой.

Фицо, занимающий пост премьер-министра Словакии в четвертый раз, неоднократно критиковал санкции ЕС против России. Он также выступал за нейтралитет Украины вместо ее вступления в НАТО и заявлял, что не хочет отправлять словацких военных воевать с Россией в случае потенциального конфликта, связанного с применением принципа коллективной обороны альянса.