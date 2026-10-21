Президент Аргентины Хавьер Милей назвал премьер-министра Испании Педро Санчеса «позорным диктатором» и призвал испанцев избавиться от социалистов на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает Europa Press.

«В последние годы Испания приняла сотни тысяч аргентинцев, бежавших от нищеты и бесперспективности – последствий зловещего социализма XXI века… вы регулярно страдаете от того же самого под руководством позорного диктатора Педро Санчеса», – заявил Милей.

Он также высказался о массовом наплыве мигрантов в испанский автономный регион Сеута в Северной Африке в июле этого года, назвав произошедшее «символом действий левых». Аргентинский лидер обвинил испанских социалистов в «провоцировании вторжения в Сеуту» ради победы на выборах.

Милей, поддерживающий крайне правую партию Vox перед досрочными парламентскими выборами в Испании, назначенными на 29 ноября, призвал испанцев «изгнать социалистов и защитить либерализм».

Аргентинский президент и ранее резко критиковал Санчеса, возглавляющего Испанскую социалистическую рабочую партию. Его заявления уже приводили к дипломатической напряженности между Мадридом и Буэнос-Айресом.