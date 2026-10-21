Представитель МВД Ирана Али Зейниванд заявил, что Тегеран располагает боеприпасом, который превосходит по мощности американскую «мать всех бомб».

Ранее CNN со ссылкой на американских военных сообщил, что США могут применить самую мощную неядерную бомбу в своем арсенале, «мать всех бомб», если возобновят удары по Ирану. В Тегеране в ответ предупредили, что готовы принять ответные меры.

«Если у них (США – ред.) «мать всех бомб», то у нас «бабушка всех бомб». Не переживайте», – приводит слова Зейниванда гостелерадиокомпания Ирана.

По словам представителя МВД, у Тегерана есть ответ на любое оружие, которое может задействовать Вашингтон.

Иранские официальные лица и раньше заявляли о наличии сверхмощного неядерного оружия. В 2017 году тогдашний командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Али Хаджизаде сообщил о разработке такой бомбы и назвал ее «отцом всех бомб», проведя аналогию с американской «матерью всех бомб». Он также утверждал, что иранский боеприпас обладает большой разрушительной силой.