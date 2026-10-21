Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Ирану масштабным ответным ударом в случае нападения на страну на фоне предстоящих израильских выборов.

«Иранский режим находится в самом слабом положении за всю свою историю – и мы понимаем, что эта слабость может подтолкнуть его к самым крайним мерам, в том числе против Государства Израиль», – заявил Кац.

По его словам, в последние дни Израиль выявил попытки противников страны, прежде всего Ирана и его союзников, организовать атаки, чтобы повлиять на исход голосования.