Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении блогера Алексея Навального и иных лиц, связанных с ФБК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Следователи выяснили, что оппозиционер злоупотреблял пожертвованиями. С физических лиц в качестве донатов было собрано более 588 миллионов рублей. Эти средства предназначались исключительно на цели ряда некоммерческих организаций (например, «Фонда организации и координации защиты прав граждан»), связанных с Навальным, однако были потрачены им и другими лицами на личные цели.

— По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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