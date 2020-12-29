Российскому оппозиционеру и блогеру Алексею Навальному грозит реальный срок за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В УФСИН пояснили, что оппозиционер уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. По данным ведомства, ссылающегося на публикацию в журнале «Ланцет», Навального выписали из клиники Шарите 20 сентября, а 12 октября, как заявили немецкие врачи, у него «прошли все последствия болезни».

«Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники «Шарите» 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», — говорится в сообщении ведомства.

Однако, вместо того, чтобы вернуться в Россию и посетить московский филиал УФСИН согласно приговору суда, Навальный продолжает находиться в Германии и уклоняться от контроля.

Отмечается, что 28 декабря оппозиционеру направлено уведомление о необходимости посетить УФСИН. В случае дальнейшего игнорирования требований и «систематических нарушений», ведомство, согласно закону, вправе требовать от суда замены условного срока на реальный.

Напомним, что Алексей Навальный имеет две судимости: по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Испытательный срок по делу «Ив Роше» заканчивается 30 декабря этого года. Ранее высказывалось предположение, что Навальный специально остался в Германии до окончания условного срока, который мог бы по его возвращению превратиться в «реальный».

Minval.az