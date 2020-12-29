Премьер Армении Никол Пашинян собирается в ближайшие дни посещать дома граждан в образе Деда Мороза и поздравлять их с новым годом в стиле обращения премьера.

Об этом сообщила ереванская газета «Голос Армении» со ссылкой на своим источники.

«Однако в данном плане есть два изъяна. Большинство граждан просто не пустят его на порог и выгонят предателя из своих домов, как сделал это священник в Сисиане.

Второе обстоятельство не менее опасно. Радушные почитатели Никола с радостью примут его и станут угощать явившегося к ним Деда Мороза, отчего последний может впасть в расслабленность, чиня всякие соблазны и беззакония. В случае с Пашиняном подобные последствия праздничного гостеприимства могут привести к новым и более катастрофическим последствиям. Ибо чем больше прощаешь провалы негодяев, тем опаснее они становятся.

«Впрочем, о какой логике мы говорим? В «новой Армении» логики не существует. «Кому нужна старушка? Ведь она не юная девушка, которую можно изнасиловать? И небогата». Но насилуют и старушек — залезают в квартиры, где нечего взять. Эта власть объявила войну логике, она совершенно непредсказуема, и сама не знает, что выкинет и какой поступок совершит в следующий момент», — пишет газета в своем материале.

Minval.az