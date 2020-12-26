Грузинский парламент принял постановление «О внешней политике Грузии», одним из ключевых направлений названо стремление вступить в Евросоюз и в Североатлантический альянс. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Для грузинского общества европейский и евроатлантический выбор — исторический выбор, закрепленный в Конституции Грузии», — приводятся слова председателя парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе.

Как уточняется в сообщении, принятая резолюция должна помочь в осуществлении предвыборного обещания партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (ГМДГ) о том, что к 2024 году Грузия будет готова к подаче документов на вступление в ЕС.

Minval.az