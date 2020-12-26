Армянская партия «Альянс» предлагает решить все проблемы армянского народа в максимально сжатые сроки, посредством формирования союзного государства с Россией. Об этом на внеочередном съезде партии заявил ее лидер Тигран Уриханян.

«Многие спрашивают, предполагает ли это вступление Армении в состав России. Нет! Это значит сформировать межгосударственный союз, исходя из логики развития событий. В таком случае Армения остается членом ООН, суверенной и независимой страной, которая укрепляет свою армию и ведет внешнюю политику. Все остальные разговоры находятся на уровне бытовой неграмотности», — цитирует его «Спутник Армения».

По его словам, Армении в нынешних кризисных условиях нужна поддержка России, которая должна иметь конкретные проявления, и сотрудничество требует максимальной взаимной интеграции. Если реальность принуждает к присутствию российского миротворческого контингента в регионе, наличию военной базы или баз в Армении или, возможно, в Карабахе, (то, что от него осталось), то следующим логичным шагом должно стать формирование совместных войсковых соединений, в частности, в виде пограничных сил, говорит Уриханян.

«Да, мы видим новый формат союзного объединения, границы которого, в том числе в рамках ответственности Армении, должны защищаться совместно и с участием вооруженных сил России», – отметил политик.

Вместе с этим, он считает приоритетным вопросом отставку премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, формирование нового правительства, члены которого будут иметь опыт, не будут представителями «старого режима», а также могут вести эффективную внешнюю политику. По его словам, «Альянс» нацелен на смену власти, но при этом их неучастие в оппозиционных митингах не означает, что партия не поддерживает этот процесс.

Minval.az