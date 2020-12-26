Представитель Верховного органа партии АРФ «Дашнакцутюн», один из лидеров оппозиционного «Движения спасения Родины» Ишхан Сагателян счёл неприемлемым сделанное накануне, 25 декабря, премьер-министром Николом Пашиняном предложение о проведении политических консультаций для организации досрочных парламентских выборов в Армении.

Ишхан Сагателян ранее в субботу выложил на своей странице в Facebook видео собственного выступления на одном из митингов оппозиции, где он говорит о том, что власти могут выступить с подобной инициативой, а действующий премьер попытается провести внеочередные выборы, используя весь доступный ему административный ресурс.

«Этот вариант неприемлем. Есть один путь — отстранить от власти предателя, после чего армянскому народу будет предоставлена возможность проведения свободных, справедливых, прозрачных и конкурентных выборов», — написал представитель старейшей армянской партии.

Сагателян также считает, что Пашинян «ищет лазейки» и пытается спрятаться за «народной ширмой», на самом деле вводя граждан в заблуждение. По его мнению, отставка нынешнего главы правительства неизбежна.

Minval.az