Советский разведчик Джордж Блейк умер на 99-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе СВР.

«Умер от старости, остановилось сердце», — пояснили там.

Блейк был офицером британской разведки MI6, в 1950-х годах он перешел на сторону СССР и начал сотрудничать с КГБ.

Он начал работать на британскую разведку еще во время Второй мировой войны. После победы Блейка направили в Германию для сбора информации о советских войсках, размещенных там. Тогда же он начал изучать русский язык.

В конце 1940-х годов разведчика перебросили в Сеул с заданием собирать информацию о Дальнем Востоке, Сибири, Приморье, Маньчжурии. После разделения Кореи Блейк попал в корейский лагерь. В этот период взгляды британского разведчика изменились и он стал склоняться к идеям коммунизма.

Из лагеря Блейк передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем разведки СССР. Тогда он договорился о сотрудничестве и передал советским спецслужбам информацию о разведке Великобритании.

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