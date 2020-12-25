Отец армянского солдата Арена Мирзояна, погибшего 19 октября в Карабахе, собирается обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности премьера Армении Никола Пашинян и лидера сепаратистов Карабаха Араика Арутюняна виновных в смерти его сына.

Карен Мирзоян, изучив обстоятельства гибели военнослужащего — своего сына Арена, выслушав от боевых друзей сына, родственников и друзей погибших обстоятельства его гибели, пришел к выводу, что как Арен, так и его соратники и многие военнослужащие не были обеспечены необходимыми средствами безопасности.

Он уверен, что его 18-летний сын и многие другие были бы живы сегодня, если бы им были предоставлены хотя бы бронежилеты, каски, наушники с шумоподавлением, заглушающие шум работающей артиллерии.

Военнослужащего, отслужившего в армии всего 70 дней, с первого дня вывели на передовую, сетует отец. Он говорит, что сын находился в таких условиях, что у него не было шансов выжить. Он был артиллеристом.

«Арен очень любил пить много жидкости, во время службы мы отправили ему кофе, сказали, чтобы приготовил себе и налил в бутылку, и понемногу пил. Ребенок сказал, что зря мы отправили, у бутылки нет крышки. Я ему сказал, чтобы он поменял бутылку, он ответил, зачем, у большей половины из нас бутылки не закрываются. На момент ранения у Арена точно не было бронежилета, не было и наушников. В наш дом приехал служивший с ним парень, который был полностью парализован именно вследствие ударной волны от взрыва. Кстати, один из солдат со знаменитой в Армении фотографии умер от кровотечения из ушей, вызванного ударной волной от взрыва. У него не было наушников», — рассказывает Карен Мирзоян.

Отец убежден, что, если бы на его сыне был бронежилет, он бы выжил, поскольку в медицинском заключении говорилось, что смерть наступила вследствие повреждения внутренних органов —легкие и сердце.

Прослуживший полтора года военнослужащий, навестивший отца погибшего боевого друга, рассказал, что они попросили у командира бронежилет, командир связался с кем-то, и ему ответили, что артиллеристу бронежилет не полагается.

«Представляете? Мой сын был артиллеристом, и на этой войне артиллерия была наиболее уязвимой. Если бы на моем сыне был бронежилет, он был выжил. Он получил ранения в районе груди и живота. Это возмутительно! У западных армян есть хорошее слово, пацаны. Пацаны, я имею в виду Араика Арутюняна и Никола Пашиняна, я лично знаю их обоих, когда они еще только самоутверждались, а потом сразу получили власть и все испортили. Я был в эпицентре событий, нам не повезло до такой степени, что хоть что-то они не сделали правильно. В результате всего этого я потерял самое дорогое, я подам в суд, если не сегодня, то завтра они будут привлечены к ответственности. Там царил «фантастический» бардак, Содом и Гоморра, армия не могла победить в таких условиях», — говорит Мирзоян.

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