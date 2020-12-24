Текущая международная обстановка характеризуется дальнейшим обострением проблем глобальной и региональной безопасности, сохраняется конфликтный потенциал в Закавказье, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

«Нарастанию напряженности в мире способствуют расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также деструктивная внешняя политика ряда государств», — сказал Герасимов.

Minval.az