Казахстанские политики нашли, как ответить России. Ранее три российских депутата Госдумы, один из которых – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и еще двое от «Единой России» — Вячеслав Никонов и Евгений Федоров, высказались в адрес Казахстана, что его территория – «подарок» от России, и в северной части казахи не жили, там вообще никого не было. Об этом писал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Федоров предложил Казахстану вернуть территории России, раз это не «подарки».

Возмущенные подобными высказываниями казахстанские политики решили не игнорировать ситуацию. Сенатор Мурат Бахтиярулы назвал такую риторику продолжением «имперской политики России». Он пожаловался, что Павлодар и Петропавловск не переименовали вовремя и не ограничили вещание российских медиа на этих территориях, передает «Век».

Депутат Омархан Оксикбаев полагает, что Россия просто не хочет, чтобы Казахстан оставался свободным.

«Россия находится в состоянии войны с Украиной, едва сдерживает Беларусь и не хочет, чтобы Казахстан, протяженность границы с которым составляет 7500 километров, был свободной страной…» – сказал он.

Политолог Ерлан Саиров же не считает заявления российских депутатов угрозой: «Шовинизм превращается в неотъемлемый инструмент пропаганды патриотизма в Российской Федерации, потому что у страны экономические трудности из-за западных санкций».

Minval.az