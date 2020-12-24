Действующий премьер-министр Никол Пашинян виновен в происходящем дележе земель уже на территории Армении, заявил кандидат в премьеры от оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян.

По его словам, для смещения премьера нужно участие большого количества граждан в акциях неповиновения. Однако, по убеждению Манукяна, пока не собирается достаточное количество людей. Вместе с этим, он считает, что с учетом опыта 2018 года, когда под общественным давлением к власти пришел Пашинян, сейчас граждане стесняются выходить на улицы.

«Если бы было 100 тысяч человек, то сегодня вопрос решился бы. Народ можно понять, он пребывает в депрессии. Их тоже можно понять. Все что произойдет в стране — произойдет усилиями народа, а не отрядов», — цитирует его Sputnik.

Политик отметил, что ежедневно Армения несет территориальные потери, виновником которых является именно Пашинян. Он уверен, что если бы раньше сместили премьера, то в Сюнике не потеряли бы территории. Манукян также отметил, что война продолжается, активная фаза завершена, а теперь идет ползучая оккупация.

«Чем позже мы сместим его, тем больше потеряем. Теперь они заключат договор с Азербайджаном и зафиксируют эти границы, тогда уже у нас будут большие проблемы с возвращением границ. Он разрушил страну. Он должен сидеть в тюрьме. Он преступник», – подчеркнул он.

Манукян добавил, что не видит предпосылок для военного переворота. Хотя когда войну проигрывают из-за власти, то военные идут на переворот, но в Армении этого не произошло.

Minval.az