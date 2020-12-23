Разработчики браузера для смартфонов Google Chrome внедрили в него поддержку голосового помощника Google Assistant. О нововведении сообщает AndroidPolice.

Технология пришла на смену старому голосовому поиску в Chrome. Последний пользователи не очень любили из-за многочисленных ошибок. Например, при попытке найти голосом информацию на русском языке, если системным на смартфоне выбран английский, возникали проблемы.

Голосовой поиск на основе Google Assistant можно активировать в стабильной сборке Chrome 87. Для включения в строке поиска браузера нужно ввести chrome://flags/#omnibox-assistant-voice-search и перезапустить программу.

Minval.az