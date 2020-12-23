Лидер парламентской оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян предложил начать срочные переговоры о размещении новой российской военной базы в Сюнике, поскольку этот регион «оказался в опасности» после войны в Карабахе.

Марукяна напугало, что военный бюджет Азербайджана на 2021 год предложен на 2,7 миллиардов долларов больше, чем в 2020.

«Чтобы противостоять этим вызовам нужно начать переговоры по подписанию нового соглашения с Россией об установке новой «103» базы в Сюнике. Есть такой опыт – 102-ая база, обеспечивавшая безопасность долгие годы. Миротворцы в Карабахе смогут обслуживаться намного легче из Сюника, чем из Гюмри»

По его словам, даже если сейчас весь бюджет Армении направить на оборону, его не хватит, чтобы самостоятельно решить этот вопрос.

Марукян недавно был с «кратким визитом» в Москве. Других подробностей не сообщалось.

Россию одновременно с Марукяном посетил и экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Minval.az