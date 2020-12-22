Генпрокуратура Армении готова задержать премьер-министра Никола Пашиняна при наличии обоснованного подозрения в совершении им преступления. Об этом сказал на митинге во вторник лидер партии «Одна Армения» Артур Казинян, который вместе с группой адвокатов встретился с генпрокурором Артуром Давтяном.

«Мы спросили у генпрокурора, пойдут ли задерживать Никола Пашиняна, если у них будут обоснованные подозрения в совершении им преступления. Ответ был положительным», — сказал Казинян.

«Сейчас задача юристов, бывших профессиональных прокуроров, следователей, специалистов — обосновать, что в Армении произошла беспрецедентная государственная измена исторического масштаба», — добавил он.

Minval.az