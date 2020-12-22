Оппозиционный кандидат в премьер-министры Армении, первый глава правительства независимой Армении Вазген Манукян призвал армию и полици. присоединиться к оппозиционному движению и совместными усилиями добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

«Мне до сих пор было стыдно за народ, за государство, стыдно за то, что мы до сих пор не скинули этого человека (имеет в виду Пашиняна – ред.). Я был одним из основоположников этого государства и чувствовал личную ответственность за это позорное поражение. Но сегодня я смотрю в ваши глаза и горжусь. Я вижу здесь тот народ, который гордо смотрит в будущее», — цитирует его Sputnik.

Манукян признает, что за прошедшие годы были как промахи, были ошибки, «были воры и грабители, но были и ангелы». Но народ был един, в отличие от нынешней ситуации.

«И то, что сейчас произошло, – это огромная трагедия. Но народ может исправить ошибки прошлого. Мы построим государство, о котором мечтали. Не думайте, что правительство должно это сделать. Это сделает народ, люди, которые здесь стоят», — отметил он.

Для сегодняшнего митинга Манукян подготовил программу, которую должен был представить на суд общественности. Но, по его словам, выйдя на трибуну, он понял, что сейчас не до программы.

Minval.az