Нынешняя оппозиция в Армении борется не за права народа, а за свои прежние льготы, которые хочет вернуть. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

Cегодня в 12:00 оппозиция соберется на площади Республики в Ереване. Оппозиция призывает граждан страны к общенациональной забастовке.

Эта так называемая «национальная элита» хочет достичь реванша и вернуть те источники дохода и власти, которые утратила после революции 2018 года, заявил премьер.

По его словам, речь идет не только о политических партиях, а обо всех, кто пользовался незаконными льготами в бизнесе и других областях, добавил Пашинян.

Народ, который после революции почувствовал, что участвует в формировании власти, не хочет терять это свое право. В то же время, некоторые работодатели начали оказывать на граждан давление по принципу «не придешь на митинг – вылетишь с работы». Они позволяют себе подобное, пользуясь тем, что теперь власть сосредоточена на решении внешних задач, добавил Пашинян.

«Таким образом, реальное противостояние идет не между правительством и оппозицией, а между «элитой», лишившейся льгот, и народом. Но так или иначе, решающее слово останется за народом. Его слову «элита», претендующая на возвращение к власти, ничего не сможет сказать», — заявил премьер.

По словам Пашиняна, он готов сделать все, чтобы народ не потерял свое право вершить судьбу страны. Но сегодня главный приоритет власти — обеспечение безопасности Армении, и внешняя безопасность страны ни в коем случае не должна ставиться под вопрос, подытожил он.

Minval.az