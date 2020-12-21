Среди членов украинского правительства проведут соревнование по приготовлению борща. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в понедельник, 21 декабря.

Марафон «Культура и традиция приготовления украинского борща» проведут 22 декабря.

В приготовлении лучшего борща будут соревноваться:

министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

министр юстиции Денис Малюська.

Модератором соревнования выступит профессионал в кулинарных делах Евгений Клопотенко.

Minval.az