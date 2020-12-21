Среди членов украинского правительства проведут соревнование по приготовлению борща. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в понедельник, 21 декабря.
Марафон «Культура и традиция приготовления украинского борща» проведут 22 декабря.
В приготовлении лучшего борща будут соревноваться:
министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;
министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
министр юстиции Денис Малюська.
Модератором соревнования выступит профессионал в кулинарных делах Евгений Клопотенко.