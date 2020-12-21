Президент РФ Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета, возглавляет Государственный совет России глава государства. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 декабря.

В состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий, чиновники, представители общественных объединений. Всего в его состав вошли более 100 человек.

При Госсовете будет работать 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Так, мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию по госуправлению, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — по цифровой экономике, глава администрации президента РФ Антон Вайно — по согласованию работы органов публичной власти, а его первый заместитель Сергей Кириенко — по оценке эффективности госорганов.

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