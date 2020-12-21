Границы Армении, демаркация которых осуществляется сегодня, определены законом Армении об административно-территориальном делении, принятым еще в 2010 году. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед жителями города Сисиана.

«Согласно этому закону, административные границы общин Хндзореск и Тех примыкают к Азербайджану», — цитирует Пашиняна Sputnik.

По его словам, члены прежнего правительства обвиняют действующую власть в признании ими же очерченных границ.

Пашинян отметил, что размещение армянских погранвойск в Сюникской области повышает степень безопасности границ Армении. Более того, граница Армении становится частью той системы безопасности, в которую входит страна

«Сегодня много говорят о том, что происходящее на границах Сюника ставит под угрозу безопасность области или же является ее сдачей. На самом деле происходит обратное: наши пограничные войска размещаются на границе, и это повышает степень безопасности наших границ», — сказал Пашинян.

Комментируя вопрос о невовлечении ОДКБ в период войны в Карабахе, Пашинян отметил, что союз может реагировать уже в случае конфликта на территории Армении. В этом контексте он отметил, что при ведении боевых действий на территории внутри очерченных сегодня границ, будет действовать иной режим безопасности.

Глава правительства подчеркнул, что происходящее сегодня в Сюнике продиктовано логикой обеспечения безопасности.

«Безопасность гарантирована настолько, насколько эффективна обеспечивающая ее система», — сказал Пашинян.

Minval.az