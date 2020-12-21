Премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в возвращении армянских военнослужащих на родину.

«Хочу поблагодарить президента Путина за то, что вчера шестеро наших воинов, которые 70 дней находились в лесах, были найдены и эвакуированы. Это сродни чуду. Мы постоянно работаем над вопросом возвращения наших солдат и по этому поводу десятки раз говорили с президентом России», — сказал Пашинян в понедельник на встрече с жителями райцентра Сисиан Сюникской области.

Minval.az