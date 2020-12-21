Адвокатам мэра города Гориса Сюникской области Аруша Арушаняна, задержанного минувшей ночью, не удается получить какую-либо информацию о нем в полиции и следственном органе. Об этом сообщает заместитель Арушаняна Ирина Йолян.

«Глава общины похищен. Я говорила с его адвокатами Давидом Карапетяном и Арменом Мелконяном, и они не могут получить информацию о нем. Фактически в результате незаконных действий полиции Арушанян лишен свободы более 6 часов, адвокатам не удается работать с ним», – написана она на своей странице в Facebook.

20 декабря мэр Гориса Аруш Арушанян призвал сюникцев запретить въезд премьера Никола Пашиняна в область. В ночь на 21 декабря он был задержан. Позже в Следственном комитете Sputnik Армения сообщили, что в его отношении начато несколько производств, которые должны быть объединены в одно. При этом в СК не захотели представлять основания задержания, а также статьи, по которым начаты производства.

Minval.az