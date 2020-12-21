Священник церкви Сисиана Тер Паргев Зейналян отказался пожимать руку премьер-министру Николу Пашиняну. Более того, он потребовал у главы армянского правительства покинуть церковь.
Священник церкви Сисиана Тер Паргев Зейналян отказался пожимать руку премьер-министру Николу Пашиняну. Более того, он потребовал у главы армянского правительства покинуть церковь.
Дата: 2020/12/21 12:44
Раздел: Бывший СССР
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