По требованию председателя постоянной комиссии по обороне Национального Собрания Андраника Кочаряна, полицейские вывели с площади Республики одного из участников шествия, пишет Sputnik.

Инцидент начался со словесной перепалки между журналистом телекомпаний «5-й канал» и Андраником Кочаряном. Кочарян отказался отвечать на вопросы журналиста, обвинив ее в провокации. Она в свою очередь задала вопрос Кочаряну, не он ли ее провоцирует. К полемике подключились и другие собравшиеся.

Один из граждан заявил, что является отцом погибшего солдата и не хочет, чтобы Пашинян и его политическая команда посетили могилу его сына и других воинов. Кочарян поставил под сомнения его слова, объясняя это провокацией противников Пашиняна.

«Мы все идем в Ераблур, потому что нас там ждут родные погибших», — заявил Кочарян.

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