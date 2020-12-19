«Последние 84 дня, несомненно, входят в число самых тяжелых дней нашего народа. Мы всей нацией прошли и проходим через кошмар. Порою кажется, будто наши мечты разрушились, порою кажется, будто обрушился наш оптимизм, оказалась под сомнением работоспособность наших институтов».

Об этом в своем Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, армянам нужно встать лицом к лицу с реальностью и признаться, что они совершали ошибки долгие годы.

«Совершенные нами ошибки имели системный, концептуальный, содержательный характер. Все это привело к таким последствиям, которые создают угрозу даже для наших государственных институтов.

Понимал ли я это, когда становился премьер-министром и после этого? Конечно да. Пытался ли я изменить ситуацию? Конечно да. Но сейчас я еще больше убеждаюсь в том, что просто не было времени, чтобы остановить движущееся колесо истории», — заявил армянский премьер.

«Я, конечно, взял на себя полную ответственность за произошедшее и сказал, что со смирением приму любой приговор, который вынесет наш народ. Но я не могу не сказать, что если институт козла отпущения хорош для того, чтобы успокоиться, отпустить гнев и ярость, это вовсе не полезно для того, чтобы понять произошедшее во всей его глубине и полностью. Это что-то, что необходимо с точки зрения строительства будущего и во избежание повторения прошлого пути.

Это, конечно, не значит, что не нужно проводить исследование обстоятельств войны, а виновные по конкретным эпизодам не должны быть обнаружены и подвергнуты ответственности, но нам нужен более глубокий анализ реальности, потому что произошедшее не могло быть последствием ошибок одного или нескольких человек, или нескольких лет», — добавил он.

Minval.az